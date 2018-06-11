Митрополит Киевский Онуфрий, глава Украинской православной церкви призывает молиться с целью недопущения "Марша Равенства", который будет проходить в Киеве 18 июня. Об этом говорится в обращении предстоятеля УПЦ.

"Проведение подобных мероприятий - это публичная и откровенная пропаганда греха, в частности половых извращений. Это может нанести непоправимый вред чистым сердцам и душам наших детей и, более того - навлечь гнев Божий на украинскую землю, на которой и без того уже несколько лет подряд проливается невинная кровь украинцев. Священное Писание решительно осуждает содомский грех и любые другие противоестественные отклонения", - заявил Онуфрий.

Также он отметил, что власти Киева не должны пропагандировать греховные извращения.

"Недопустимо уравнивать грех с подаренной Богом свободой. Поэтому, чувствуя ответственность перед Богом и людьми, заботясь о настоящем и будущем поколении, обращаемся к чиновникам с просьбой не допустить проведения в столице нашего государства - Киеве, марша представителей ЛГБТ-сообществ", - отметил митрополит Онуфрий.

Также сообщается, что 17 июня в 14:30 в Мариинском парке Киева возле поклонного креста будет совершен молебен за сохранение христианских семейных ценностей и о даровании мира Украине.

Как сообщала "Страна", в Европарламенте призвали украинскую власть выйти на ЛГБТ-марш в первых рядах.

Напомним также, что организаторы ЛГБТ марша в Киеве ожидают 5000 участников.