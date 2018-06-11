Причиной сильнейшего подтопления помещений киевского Охматдета является то, что неизвестные лица дважды открывали кран с водой ночью.

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Twitter.

"За последние 3 недели дважды в новом корпусе киевского Охматдета неизвестные открывали кран с водой ночью. Подтопило помещения, под которыми блок управления чиллером МРТ", - написала Супрун.

По ее словам, в Минздраве хотят усилить охрану Охматдета.

Фото: twitter.com/usuprun

Напомним, сегодня в Охматдете вода залила ценное медицинское оборудование. По предварительным данным, затопило оборудование Центра службы крови и новое радиологическое оборудование. Это произошло в новом корпусе больницы.

Часть нового корпуса "Охматдета" ввели в эксплуатацию в конце 2017 года. В апреле 2018 года премьер-министр Владимир Гройсман принял участие в открытии первой части нового корпуса больницы "Охматдет".

"Охматдет" - многопрофильное лечебно-лечебное учреждение, которое оказывает специализированную высококвалифицированную медицинскую помощь детям Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что в "Охматдете" медсестры больше всего украли лекарств для химиотерапии - прокуратура.

Также медсестер "Охматдета" подозревают в краже лекарств на 8 млн гривен.