Наглый грабеж, в котором пострадал иностранный гражданин, произошел в воскресенье вечером, однако в полицию немец обратился только в понедельник.

Как узнала "Страна" из собственных источников в МВД, около 10 часов утра в понедельник поступило сообщение на спецлинию "102" о том, что вчера вечером возле обменного пункта рядом со станцией метро "Театральная" к немецкому гражданину, желавшему обменять евро на гривни, подошли два незнакомца.

Несмотря на то что было достаточно многолюдно, ему заломили руки за спиной, якобы представившись полицейскими, отобрали мобильный телефон и 350 евро.

После того как карманы иностранца были почищены лже-копы скрылись.

Почему сразу не вызвал полицию и не обратился к патрульным-потерпевший толком обьяснить не смог.

Описать грабителей также не в состоянии так как стоял к ним спиной, поэтому настоящая полиция сейчас разыскивает свидетелей этого нахального грабежа и осматривает записи уличных камер.

Как сообщала "Страна", в Одессе задержали мужчину в медицинской маске и перчатках, который потрошил банкомат.

Также мы публиковали видео с камер наблюдения, как слаженно действует банда грабителей на Березняках в Киеве.