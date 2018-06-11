За три дня до начала Мундиаля в России главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли оказался в эпицентре громкого скандала. Это может негативно повлиять на выступление команды на чемпионате мира - 2018.

Наставника "альби селесте" обвиняют в сексуальных домогательствах к повару национальной команды. По информации журналиста Radio Mitre Габриэля Аньельо, женщине была выплачена определенная сумма, чтобы она хранила молчание. Сам Сампаоли никак не отреагировал на эти слухи, а глава Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапиа заявил, что их распространяют недруги команды.

Об этом передает издание Clarin.

"Каждый день происходят вещи, целью которых является нанесение вреда сборной Аргентины. Я искренне верю в честность и порядочность Хорхе Сампаоли и не собираюсь зацикливаться на этой информации", - сказал Тапиа.

Журналист Аньельо также известен тем, что в 2016 году обвинил Эсекьеля Лавесси, выступавшего за Аргентину, в курении марихуаны во время пребывания в расположении сборной. После этого инцидента футболисты национальной команды объявили представителям прессы бойкот.

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