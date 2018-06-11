Во Львове патрульные задержали мужчину, который разбил топором витрины и банкомат из-за того, что не получил пенсию. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области в сети Facebook.

Инцидент произошел около полуночи. К патрульным на улице Владимира Великого подбежали местные жители и сообщили, что неизвестный побил окна в магазине топором.

Злоумышленник, по словам свидетелей, побежал в направлении улицы Бойчука.

"Инспекторы получив ориентировку начали догонять мужчину. Он убегая, выбросил топор. 45-летний мужчина не отрицал своего поступка, более того, он признался, что перед этим разбил банкомат на улице Петлюры. Там, за час до этого инцидента, работал другой экипаж", - рассказали в пресс-службе.

Свой поступок мужчина объяснил тем, что не получил пенсию, которую дают обычно до 10 числа каждого месяца и это его возмутило.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Впоследствии, патрульные доставили мужчину в Франковский отдел полиции.

Фото: facebook.com/lvivpolice

Фото: facebook.com/lvivpolice

Фото: facebook.com/lvivpolice

Фото: facebook.com/lvivpolice

Как сообщала "Страна", в центре Харькове банкоматы Сбербанка "заправили" монтажной пеной.

Напомним также, что в Одессе задержали мужчину в медицинской маске и перчатках, который потрошил банкомат.