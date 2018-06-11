С 1 августа коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго планирует взять в управление теплоэлектростанции Киева, которые подают в город горячую воду и отопление.

Об этом пишет "Дело".

Речь идет о ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

Для этого предприятие подало пакет документов в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Для КП Киевтеплоэнерго предлагают установить тариф, по которому электроэнергия будет продаваться госпредприятию Энергорынок.

Планируется, что для населения будут установлен тариф на производство тепла и горячей воды – 784,58 грн за 1 Гкал (сейчас тариф на 320,38 гривен/Гкал больше).

Для религиозных организаций тепло и горячая вода будут производиться и поставляться за 477,19 грн за 1 Гкал. Для государственных и местных бюджетных организаций горячая вода и тепло будут стоить 1187,20 грн за 1 Гкал. Все остальные потребители смогут получать услуги по 1186,56 грн за 1 Гкал.

Напомним, в споре, возникшем между НАК Нафтогаз и киевскими властями, жители столицы остались без горячей воды. Нафтогаз отказался поставлять газ для ее нагрева, пока не будут выплачены все долги.

Ранее "Страна" сообщала, что без воды, света и отопления. Чем закончится война "Нафтогаза" и Кличко для жителей столицы.

Также у Кличко грозятся "прикрутить" Нафтогаз, если он не подпишет соглашение с "Киевтеплоэнерго".