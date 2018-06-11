Пограничники изъяли у 37-летнего гражданина Грузии 13 самоваров, турку, чайник и ступку, который мужчина вез теплоходом в Батуми. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Кухонные предметы, которые могут представлять культурную ценность, были изъяты в порту Черноморска.

В данный момент представители ДФС Украины направили предметы на экспертизу.

Относительно владельца багажа составлен и протокол о нарушении таможенных правил по статье о недекларировании товаров, транспортных средств коммерческого назначения.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Как сообщала "Страна", российские космонавты на МКС берут воду у американцев из-за проблем с "самоваром".

Напомним также, что ФСБ России разоблачило силовиков-взяточников при помощи подслушивающего самовара.