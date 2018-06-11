Пограничники забрали у грузина 13 самоваров, которые он вез в Батуми на теплоходе
Пограничники изъяли у 37-летнего гражданина Грузии 13 самоваров, турку, чайник и ступку, который мужчина вез теплоходом в Батуми. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
Кухонные предметы, которые могут представлять культурную ценность, были изъяты в порту Черноморска.
В данный момент представители ДФС Украины направили предметы на экспертизу.
Относительно владельца багажа составлен и протокол о нарушении таможенных правил по статье о недекларировании товаров, транспортных средств коммерческого назначения.
Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua
Как сообщала "Страна", российские космонавты на МКС берут воду у американцев из-за проблем с "самоваром".
Напомним также, что ФСБ России разоблачило силовиков-взяточников при помощи подслушивающего самовара.