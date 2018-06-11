В Киеве в жилом массиве Новобеличи в понедельник утром произошел пожар в банном клубе "Славянский эликсир" по адресу Коростенская,10. Об этом сообщает "Информатор".

Возгорание произошло около 7:00 и огонь охватил все двухэтажное здание. Пожар удалось потушить только спустя 4 часа, в результате полностью сгорели все помещения и даже крыша.

Сообщается, что никто из сотрудников, находившихся в это время на территории банного комплекса не пострадал.

Для тушения пожара было задействовано 10 единиц техники. Кроме того, на место ЧП тут же прибыли скорая и аварийные службы.

Очевидцы пожара рассказали журналистам, что банный комплекс принадлежит бывшей главе Нацбанка Валерии Гонтаревой. Стоит отметить, что в декларациях Гонтаревой никаких подтверждений этому факту нет.

Фото: kiev.informator.ua

Как сообщала "Страна", накануне во Львове загорелось здание Министерства обороны Украины.

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