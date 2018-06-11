Дочь американского посла в Москве Эбби Хантсман извинилась за то, что в эфире телеканала FoxNews назвала президента США Дональда Трампа диктатором. Об этом сообщает в своем микроблоге в Тwitter "Эхо Москвы".

Фото: twitter.com

"Дочь американского посла в Москве извинилась за свои слова о Дональде Трампе. Эбби Хантсман в эфире телеканала FoxNews назвала предстоящий саммит США и КНДР "встречей двух диктаторов". Это была оговорка, но на неё обратили внимание некоторые зрители и потребовали объяснений", - говорится в сообщении в соцсети.

Ранее "Страна" писала о том, что в Белом доме рассказали о привычке Трампа рвать важные документы. Их потом склеивают скотчем.

Также мы сообщали, что Роберт де Ниро грубо выругался в адрес Трампа во время вручения премии Tony Awards.