"Страна" продолжает проект "Битва синоптиков" очередным прогнозом погоды на неделю в Киеве. Мы собрали данные от пяти ведущих метеосайтов страны с 11 по 18 июня. В конце недели мы сравним прогнозы с тем, что происходило на самом деле, чтобы назвать самый точный и самый недостоверный из них.

Большинство ресурсов, обещают грозы на этой неделе. Правда, одни указывают, что дождь стоит ждать только в среду, другие - что зонтики пригодятся со вторника по субботу включительно. Днем тепло до +24...+29.

Сайт Укргидрометцентра прогнозирует дожди на этой неделе в Киеве. Грозы обещают со вторника по пятницу включительно. При этом днем будет все также тепло: до +24...+26.

По данным сайта Sinoptik.ua, на этой неделе дожди будут идти во вторник-среду, пятницу и субботу. В воскресенье наступит ясная погода. Днем +24...+27.

Сайт Gismeteо прогнозирует грозовые дожди со вторника по субботу включительно. В воскресенье обещают солнце. Днем +25...+27. В воскресенье, 17 июня, до +24.

Ресурс Мeteoprog.ua прогнозирует грозы 12 и 13 июня. В среду днем +20, в остальные дни недели до +25...+26.

Сайт Weather.com сообщает, что проливные дожди ожидаются только утром среды. В остальные дни без осадков. В воскресенье - солнечно. Днем +26...+29.

На прошлой неделе погода была следующей:



4 июня, понедельник +28, переменная облачность



5 июня, вторник +27, переменная облачность

6 июня, среда +17, переменная облачность

7 июня, четверг +20, ясно

8 июня, пятница +26, ясно

9 июня, суббота +27, ясно

10 июня, воскресенье +24, ясно.

Полностью подтвердился прогноз погоды на неделю, который давай сайт Sinoptik.ua, остальные сайты обещали грозу, однако всю неделю было сухо.

Напомним, что ранее климатологи назвали самый теплый и самый холодный дни календарной зимы в Киеве.

Как сообщала "Страна", 11 июня в Киеве без осадков, днем до +25...+27.