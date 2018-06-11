Сотрудники СБУ в Черновцах обыскивают общественную организацию, которая во время публичного мероприятия демонстрировали карту Черновицкой области в составе так называемой "Великой Румынии".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 110 УК, проверяются данные относительно представителей организации, которые вероятно распространяли призывы к нарушению территориальной целостности Украины.

Фото: ssu.gov.ua

"Сотрудники СБ Украины установили, что напечатанные карты изготовлены для пропаганды "празднования" на территории Украины 100-летия создания "Великой Румынии", — говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что зафиксировали как участники общественной организации распространяли литературу, которая может содержать призывы к восстановлению так называемой "исторической справедливости" путем аннулирования существующих международно-правовых и межгосударственных документов и "возврат" территорий Северной Буковины и Северной Бессарабии и Южной Бессарабии в состав румынского государства.

"Происходят следственные действия в офисных помещениях общественной организации. СБ Украины сообщит об их результатах после завершения процессуальных действий. Продолжается досудебное следствие", — говорится в сообщении.

Ранее "Страна" сообщала, что Москаль заявил, что Закарпатье наводнено агентами ФСБ.

Также в Румынии начали кампанию по вакцинации от кори в приграничных с Украиной регионах.