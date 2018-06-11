Лидер КНДР Ким Чен Ын передвигается по Сингапуру в автомобиле без номеров и с флагами КНДР. Его коллега по встрече Дональд Трамп использует Cadillac, на котором установлены флаги Соединенных Штатов и Сингапура.

Об этом сообщает ТАСС.



На кадрах видно, как автомобили с северокорейскими флагами подъезжают к отелю St Regis - именно здесь будет жить глава КНДР и его делегация.

Ожидается, что главы Северной Кореи и США встретятся уже во вторник, 12 июня в гостинице Capella, расположенной на сингапурском острове Сентоса.

Кадры были опубликованы изданием Straits Times на YouTube

Бронированный Mercedes S600 Pullman был доставлен из Пхеньяна на самолете Ил-76, приземлившимся в воскресенье в сингапурском аэропорту Чанги.

Кроме того, делегация КНДР привезла в Сингапур Maybach, который неизменно двигается следом за Mercedes.



Трамп, в отличие от Ким Чен Ына, прибыл не в Чанги, а на военную базу Пайя-Леба.

На встречу с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном, которая прошла в понедельник в резиденции "Истана", американский лидер поехал в кортеже из двух одинаковых Cadillac.

Как сообщала "Страна", КНДР потребовала в Сингапуре для Ким Чен Ына авто не хуже, чем у Трампа.

Также "Страна" писала, что Трамп назвал лидера КНДР Ким Чен Ына открытым и честным.