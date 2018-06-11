В детской специализированной больнице "Охматдет" в Киеве водой залило медицинское оборудование.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на собственный источник в Министерстве здравоохранения.

По данным собеседника агентства, затопило оборудование Центра службы крови и новое радиологическое оборудование. Это произошло в новом корпусе больницы.

Часть нового корпуса "Охматдета" ввели в эксплуатацию в конце 2017 года. В апреле 2018 года

премьер-министр Украины Владимир Гройсман принял участие в открытии первой части нового корпуса больницы "Охматдет".

"Охматдет" - многопрофильное лечебно-лечебное учреждение, которое оказывает специализированную высококвалифицированную медицинскую помощь детям Украины.

Напомним, что ранее в "Охматдете" пенсионерка упала в шахту лифта и погибла.

Как сообщала "Страна", в "Охматдете" медсестры похитили лекарства для химиотерапии.