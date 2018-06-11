Нацбанк, который ранее отменил суточный лимит на покупку валюты для банков, может вернуть валютные ограничения.

Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий в интервью ZN.

"Когда у нас спрашивали, что вы будете делать, если не будет программы сотрудничества по МВФ, мы озвучили, что у нас уже есть несколько проработанных альтернативных сценариев и даже продуманы критерии, по которым мы будем внедрять те или иные меры в случае наступления той или иной ситуации", - отметил Смолий.

Он отметил, что срыв кредитной программы с МВФ может привести к ужесточению валютных ограничений.

"Мы надеемся, что сотрудничество с Фондом будет продолжаться, и нам не придется их применять, но мы об этом открыто говорим: у нас есть критерии, в случае реализации которых нам придется перейти к более жесткой монетарной политике и даже, в крайнем случае, рассмотреть возможность введения валютных ограничений", - подчеркнул Смолий.

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