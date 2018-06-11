Нацбанк может ввести валютные ограничения, если не будет транша МВФ
Нацбанк, который ранее отменил суточный лимит на покупку валюты для банков, может вернуть валютные ограничения.
Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий в интервью ZN.
"Когда у нас спрашивали, что вы будете делать, если не будет программы сотрудничества по МВФ, мы озвучили, что у нас уже есть несколько проработанных альтернативных сценариев и даже продуманы критерии, по которым мы будем внедрять те или иные меры в случае наступления той или иной ситуации", - отметил Смолий.
Он отметил, что срыв кредитной программы с МВФ может привести к ужесточению валютных ограничений.
"Мы надеемся, что сотрудничество с Фондом будет продолжаться, и нам не придется их применять, но мы об этом открыто говорим: у нас есть критерии, в случае реализации которых нам придется перейти к более жесткой монетарной политике и даже, в крайнем случае, рассмотреть возможность введения валютных ограничений", - подчеркнул Смолий.
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