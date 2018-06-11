Британский певец Робби Уильямс и российская оперная певица Аида Гарифуллина выступят на церемонии открытия чемпионата мира - 2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщает пресс-служба ФИФА, в мероприятии также примет участие двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдо.

Церемония открытия мундиаля пройдет 14 июня на московском стадионе "Лужники" и начнется за полчаса до первого матча турнира, в котором сыграют сборные России и Саудовской Аравии.

Как сообщала "Страна", знаменитый голливудский актер Уилл Смит и певец Ники Джем, в компании с албанской певицей Эра Истрефи, записали официальную песню чемпионата мира по футболу - 2018.

Также "Страна" писала, что это видео было опубликовано на канале певца Ники Джем и за несколько часов собрало более миллиона просмотров. В нем приняли участие сразу несколько ветеранов футбола, а также действующие звезды, которые примут участие в поединках ЧМ-2018.