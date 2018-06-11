Генерал АТО Павел Дисяк, который в прошлом году подал в суд на Александра Турчинова, Арсения Яценюка, Андрея Парубия, Сергея Пашинского, Арсена Авакова, Степана Полторака и Игоря Тенюха за потерю Украиной Крыма, сообщил, что уголовное производство по данному делу на днях было незаконно закрыто Генеральной прокуратурой.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Генерал считает это решение ГПУ неправомерным и политически мотивированным, в связи с чем намерен его обжаловать в суде и добиваться продолжения расследований.

"Вчера мой адвокат Франчук Александр Николаевич получил в Главной военной прокуратуре ГПУ постановление следователя о закрытии уголовного производства по моему заявлению по сдаче Крыма… Считаю закрытие уголовного производства преждевременным, таким которое проведено не полно и требует большего времени для расследования, а потому мной и моим адвокатом данное постановление о закрытии дела будет обжаловано в суде… В меру предоставленных законом прав мы будем продолжать в этом направлении свою работу по установлению истины и возможности точной квалификации деятельности большого количества чиновников", - говорится в заявлении Дисяка.

Фото: Павло Дісяк/Facebook

Ссылаясь на материалы дела, генерал также сообщает, что в рамках дела о возможных должностных нарушениях и служебной халатности следователями прокуратуры был допрошен ряд политиков и военных, которые с конца февраля 2014 года занимали высокие должности: "Допрошены такие лица - Турчинов А.В., Яценюк А.П., Парубий А.В., Тенюх И.Й, Куцин М.М., Муженко В.Н., Назаров В.Н., Байдак Ю.А. Замана В.М., Балан, Наливайченко В.А. и ряд офицеров ВМС ВСУ".

По словам Дисяка, данные допросы дали "много ценной информации и она теперь задокументирована процессуально для истории".

"Меня радует то, что военные прокуроры согласны со мной, что такое дело и такое расследование очень важны и актуальны, и на их результаты существует общественный запрос", - отмечает он.

В то же время, по его мнению, следствие до сих пор не собрало достаточный объем процессуальной информации, а также не провело допросы многих других должностных лиц и военных, которые могли быть причастны к потере Украиной Крыма или обладать значимой информацией по этому поводу.

Так, по мнению генерала, следователям стоило бы разобраться, по каким причинам около месяца после начала событий в Крыму практически бездействовал антитеррористический центр СБУ, так как в этом ведомстве долго не был назначен первый заместитель главы, который и должен был курировать всю эту работу. Следствию так и не удалось установить, почему в те дни СБУ и другими правоохранительным органами не было предпринято никаких активных мероприятий. Помимо этого, Дисяк считает странным, что следствие не смогло выяснить у генерала Балана, который командовал крымской группировкой Внутренних войск МВД Украины, почему помимо "Беркута" и спецназа СБУ тогда так и не был задействован специально подготовленный для подобных кризисных ситуаций полк спецназа "Тигр".

Напомним, ранее Павел Дисяк заявил, что на него давят высокопоставленные лица.

Как сообщала "Страна", в середине декабря генерал Дисяк заявил о том, что он смог добиться через суд начала досудебного расследования должностных нарушений и фактов служебной халатности в ходе аннексии Крыма такими политиками и должностными лицами, как глава СНБО Александр Турчинов, экс-премьер Арсений Яценюк, глава Верховной Рады Андрей Парубий, нардеп Сергей Пашинский, глава МВД Арсен Аваков, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, действующий глава Минобороны Степан Полторак и экс-глава этого ведомства Игорь Тенюх.

По его словам, материал он собирал в течение весны-лета 2017 года, анализировал и развернутое заявление с материалами СМИ еще в июле 2017 подал в СБУ.