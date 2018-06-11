Американский актер Роберт де Ниро, который во время предвыборной кампании назвал Дональда Трампа свиньей, которая не платит налоги, выругался в адрес президента США.

Де Ниро раскритиковав Дональда Трампа в прямом эфире во время вручения наград премии Tony Awards, которая состоялась 11 июня в Нью-Йорке.

74-летний актер дважды выругался в адрес президента США.

"Я собираюсь вот что сказать. Fuck Trump. Теперь все не так хорошо с Трампом. Только Fuck Trump", - заявил де Ниро.

Большинство присутствующих встретили фразу со сцены бурными аплодисментами. При этом телеканал CBS, который транслировал вручение, вырезал нецензурные слова де Ниро.

Как сообщала "Страна", Роберт Де Ниро передумал бить по лицу Трампа, после того, как он стал президентом.