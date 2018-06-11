Сегодня, 11 июня, Апелляционный суде Киева, в рамках дела Бабченко, должен был рассмотреть жалобу адвокатов Евгения Солодко и Вячеслава Поварова на ранее избранную меру пресечения в виде ареста исполнительному директору УНСП "Шмайсер" Борису Герману.

Однако заседание суда сегодня не состоится. Об этом сообщил адвокат Германа Евгений Солодко. По его словам, в Апелляционный суд не поступили материалы дела.

В свою очередь председательствующий судья Вячеслав Дзюбин заявил, что рассматривать апелляцию Германа сегодня не могут по двум причинам. Во-первых, из Шевченковского суда не поступили материалы дела. Во-вторых, не была произведена доставка Бориса Германа в суд (по неизвестным суду причинам).

В итоге новой датой заседания по апелляционной жалобе адвокатов Германа определено 18 июня. Начало суда в 12:15.

Ранее "Страна" сообщала, что "киллер" Бабченко рассказал детали инсценировки убийства.

"На брифинге в СБУ мой голос обнародовали без всякого искажения, и как только этот брифинг закончился, очень многие мои знакомые это заметили и мне об этом сообщили. Люди, которые знают меня близко, мой голос знают очень хорошо, узнать меня по голосу очень легко", - сказал Алексей Цимбалюк, поясняя, почему решил сообщить в Facebook, что это он выполнял роль "киллера" в спецоперации.

Цымбалюк добавил, что не видел смысла просить СБУ его засекретить, поскольку его знал подозреваемый в организации преступления Борис Герман, и о нем знает адвокат Германа.