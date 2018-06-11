Нардеп от БПП Мустафа Найем, которому полиция выделила охрану после инцидента в центре Киева, заявил, что он не получал денег от родственников подозреваемых в его избиении.

Об этом пишет "Украинская правда".

Речь, якобы, идет о $100 тысячах, которые по данным некоторых СМИ, Найем получил от родственников подозреваемых в нападении за молчание по делу.

"Это неправда и невозможно", - сказал он.

Подробнее об этом он пообещал сообщить на днях.

Впрочем, политик Геннадий Балашов уверен, что денежное вознаграждение могло иметь место в истории с избиением Найема по ряду фактов. Он их привел на своем сайте.

Фото: balashov.com.ua

Напомним, что 30 апреля в Киеве автомобиль Найема подрезала машина, в которой ехали чеченские студенты, учившиеся в Украине. Началась словесная перепалка. Позже на место инцидента подъехал автомобиль BMW. В ходе конфликта один из чеченцев ударил депутата в лицо. Злоумышленники с места происшествия скрылись. Найема госпитализировали и впоследствии прооперировали.

Один из участников конфликта улетел в Азербайджан.

Как сообщала "Страна", Украина не подавала запрос об экстрадиции чеченца, избившего Найема. Его выдача может занять месяцы.