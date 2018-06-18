Сегодня в Апелляционном суде Киева слушают дело Бориса Германа - его подозревают в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко.

Защита Германа пытается оспорить его недавний арест. По версии адвокатов, подозреваемый изначально действовал под прикрытием украинских спецслужб и по их заданию. СБУ же утверждает, что он получил от своих московских кураторов "список на ликвидацию".

"Страна" уже публиковала список 47 журналистов и блогеров, убийство которых Герман якобы должен был организовать. Реалистичность этого документа вызвала сомнения даже у его фигурантов - многие не поверили, что список составляли в России.

На днях СБУ выдвинула еще два подозрения по этому делу - и оба гражданам Украины. Первым стал вероятный заказчик убийства Вячеслав Пивоварник, проживающий якобы в России.

Вторым - неизвестный гражданин Т, которого Герман, по версии следствия, еще в мае привез из России, после прохождения там спецподготовки для совершения убийств и терактов. Сейчас он задержан.

Вопрос, зачем Герман, имея под рукой киллера, привлек к "убийству Бабченко" явно неадекватного священника из "Правого сектора" - остается открытым.

"Страна" следит за судебным заседанием, на котором Борис Герман и его адвокаты могут сделать много интересных заявлений.

14:11 Адвокат Солодко возражает против приобщения этого документа. Заявляет, что он "родился" в недрах силовых структур после того, как в телеэфире руководство ГПУ и СБУ заявило, что Герман не сотрудничал со спецслужбами. То есть, правоохранители просто пытаются зачистить следы этого взаимодействия и не дать представить Германа как агента СБУ, намекает защитник.

14:07 Судья удовлетворил ходатайство о приобщении материалов защиты. Теперь ходатайства заявляют прокуроры. Роман Цыба просит приобщить письмо от контрразведки СБУ, полученное следствием 5 июня. В нем говорится, что ранее Борис Герман не обращался в контрразведку и не сотрудничал с этим департаментом СБУ.

Очевидно, что этот документ следствие планирует использовать в качестве подтверждения того, что Герман никакой не агент и не добровольный помощник СБУ.

14:02 Герман в суде.

14:00 Также защита требует приобщить ряд решений судов по мерам пресечения из других уголовных производств, фото "киллера" Цымбалюка, журналиста Бабченко, фото Бабченко с Порошенко и руководством ГПУ и СБУ после вскрытия инсценировки с якобы убийством Бабченко, медицинскую карту Германа и ряд дополнительных документов и фото.

13:56 Адвокат Евгений Солодко просит приобщить к материалам дела публикации СМИ, которые якобы подтверждают ранее имевшие место факты сотрудничества Германа с украинскими спецслужбами.

13:53 Начали заседание. Председательствующий судья Вячеслав Дзюбин запросил у сторон мнение об отводах. У сторон их нет. Идёт подтверждение установочных данных Германа. Тот заявляет, что работает исполнительным директором УНСП Шмайсер, родился в Киеве, женат и воспитывает двух несовершеннолетних детей.

13:45 В целом Герман отрицает, что заказывал Цымбалюку убийство как Бабченко, так и ещё двух лиц - Тодора Пановского и Ильи Богданова.

13:39 "Страна" публикует эксклюзивное фото "Дитриха" - якобы куратора Германа из контрразведки СБУ.

Фото из личного архива Бориса Германа

13:23 Видео выступления Бориса Германа перед началом судебного заседания.

13:12 Герман также назвал своё прозвище в рамках сотрудничества с украинской контрразведкой - "Герб". На вопрос о том, связывает ли он свои неприятности с проблемами завода "Шмайсер", подсудимый ответил, что шансы 50/50.

13:07 Герман утверждает, что с помощью Цымбалюка организовал один схрон оружия. Это якобы обошлось ему в 11 тысяч долларов. Оружие туда свозил "монах Аристарх".

13:06 Подозреваемый заявил в суде журналистам, что получил список на ликвидацию 47 персон. В нем не было Бабченко, но был... сын Арсена Авакова.

13:05 Герман отрицает, что передал деньги Цымбалюку за убийство Бабченко. Утверждает, что 15 тысяч долларов дал ему в долг.

13:03 Подозреваемый снова рассказал, что сотрудничал с неким Дмитрием, который якобы является контрразведчиком. И сообщал ему о том, какие планы вынашивают заказчики серии убийств активистов и журналистов из фонда, где работает Вячеслава Пивоварник.

Фамилии "контрразведчика Дмитрия" Герман не знает, но назвал его позывной - "Дитрих".

13:00 Герман уже в зале суда и немного пообщался с журналистами.

12:50 Прессу начали запускать в зал заседаний.

12:46 Начало заседания задерживается уже на полчаса. Журналисты и родственники Германа в ожидании в холле перед входом в зал.

12:16 Суда над сыном ждет и отец Германа - Лев Беркович.

12:00 Накануне рассмотрения заседания по делу Германа в Апелляционнлм суде Киева усилены меры безопасности.

11:50 1 июня Шевченковский райсуд арестовал имущество, изъятое у Бориса Германа во время задержания. Об этом свидетельствуют данные госреестра.

Это Iphone 8+, мобильный терминал HUAWEI, распечатки посадочных талонов на 30 мая на рейс "Киев - Милан", и на 1 июня - в обратном направлении. Кроме того, арест был наложен на флешку и деньги, найденные у исполнительного директора "Шмайсера": $1060 и 900 грн.

11:32 Согласно фабуле дела, в начале апреля Герман "действуя умышленно, из корыстных побуждений с целью нарушение общественной безопасности, запугивания населения и используя тяжелую общественно-политическую ситуацию в Украине" согласился на предложение неустановленного лица сколотить группу террористов, которые будут убивать политических беженцев, общественных активистов и прочих известных лиц, критиующих действующую власть РФ.

В то же время, в судебном реестре говорится только об одном случае найденного Германом "террориста" - речь идет о "монахе-расстриге" Алексее Цымбалюке, который вечером 17 апреля во время встречи около ТРЦ Ocean Plaza в Киеве согласился стать орудием реализации якобы преступного плана исполнительного директора "Шмайсера".

На этом рандеву около станции местро "Лыбедская" Цымбалюк согласился за $30 тыс совершить убийство Аркадия Бабченко. И заранее затребовал себе боевой пистолет с глушителем, а также задаток за "ликвидацию" журналиста в размере $15 тыс.