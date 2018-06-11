Алексей Цымбалюк, который опасается за свою жизнь после участия в спецоперации с Аркадием Бабченко, рассказал, что в списке на ликвидацию было до 60 человек.

Об этом он сказал в интервью ВВС.

По словам Цымбалюка, с подозреваемым в организации покушения на российского журналиста Борисом Германом он познакомился, когда тот передавал оружие для Правого сектора на Донбасс. После этого Герман связался с Цымбалюком.

"В первой беседе он сказал мне: есть список из 30 человек, которых нужно ликвидировать. Он сразу сказал, что работать нужно очень быстро, чтобы успеть до осени. Почему до осени - думаю, позже следствие расскажет", - рассказал Цымбалюк.

Затем состоялись и другие встречи.

"Мы встретились на парковке одного из торговых центров. Я сел в его автомобиль. Мы поехали, на ходу разговаривали. Разговор касался список будущих жертв. Имена не назывались, но список, по его словам, на то время вырос с 30 до 60 целей. Для меня это, если честно, звучало как разговор какого-то маньяка ", - рассказал Цымбалюк.

Также он сказал, что получил аванс от Германа - 14 тысяч долларов.

Напомним, что также "киллер" Бабченко рассказал детали инсценировки убийства.

Ранее мы писали, что как возник "расстрельный список" и почему за него возбудили дело по "Стране".