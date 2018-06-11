Сегодня, 11 июня в 10:35, в Апелляционном суде Киева запланировано рассмотрение жалобы адвокатов Евгения Солодко и Вячеслава Поварова на ранее избранную меру пресечения в виде ареста исполнительному директору УНСП "Шмайсер" Борису Герману.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Перед началом суда, фото: Страна

Герман был арестован 31 мая решением Шевченковского райсуда Киева по подозрению в подготовке серии терактов (ч.3 ст.258 УК Украины), которые якобы должны были включать в себя убийство российского журналиста Аркадия Бабченко.

Именно в рамках расследования этого дела в ГПУ и СБУ заявили о существовании "расстрельного списка", включающего 47 работников СМИ, блогеров и телеведущих, убийства которых якобы планировал заказать Герман киллеру Алексею Цымбалюку после ликвидации Бабченко.

Спикеры, близкие к власти заявляют, что за созданием этого списка и подготовки серии умышленных убийств, вероятнее всего, усматривается российский след и деятельность спецслужб РФ. Сам Герман утверждал, что сам принимал участие в якобы подготовке убийства Бабченко в рамках своего сотрудничества по линии украинских спецслужб, где у него был куратор по имени Дмитрий.

То есть, действовал с ведома украинских силовиков, на самом деле являясь своего рода агентом, на которого вышел его знакомый Вячеслав Пивоварник, предложивший устроить серию убийств в Украине. После ареста Борис Герман был помещен в т.н. СИЗО СБУ, а его адвокаты обжаловали меру пресечения. Накануне сегодняшнего заседания адвокат исполнительного директора "Шмайсера" Евгений Солодко анонсировал, что в ходе слушаний он назовёт фамилию работника спецслужб по имени Дмитрий, по чьему заданию Герман и осуществлял имитацию подготовки теракта.

Ранее "Страна" сообщала, что лидер группы "Ленинград" прокомментировал "убийство" Бабченко.