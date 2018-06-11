Во Львове полицейский автомобиль на пешеходном переходе совершил наезд на мужчину. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Львовской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 10 июня, около 11.15 на ул. Студенческой.

"Автомобиль полиции Toyota Prius совершил наезд на пешехода. В результате происшествия 48-летний мужчина получил ушибы и ссадины. Материалами ДТП занимаются следователи прокуратуры, мы проведем также служебное расследование", - сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Пешеход госпитализирован в нейрохирургическое отделение городской клинической больницы №8.

Источники в областной прокуратуре сообщили, что экипаж полиции на момент наезда на пешехода осуществлял патрулирование города. За рулем служебного авто находился 26-летний лейтенант полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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