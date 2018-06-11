В Западном Голливуде (штат Калифория) открыла свои двери Библиотека твитов президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает "Голос Америки".

Известно, что коллекция высказываний лидера США в соцсети была собрана активистами после того, как Белый дом признал, что записи Дональда Трампа в Тwitter являются официальными сообщениями президента.

Дональд Трамп продолжает активно использовать эту социальную сеть для прямой коммуникации и распространения своих умозаключений.

Напомним, что это не первое подобное открытое в США заведение. В июне 2017 года библиотека твитов президента США Дональда Трампа была открыта в Вашингтоне.

Ранее "Страна" писала о том, что в Белом доме рассказали о привычке Трампа рвать важные документы. Их потом склеивают скотчем.

Также мы сообщали, что Трамп назвал социальные сети единственным способом рассказать о себе правду.