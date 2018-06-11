Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник считает, что инициатива о создании Антикоррупционного суда, закон о котором уже ждет подписи Порошенко, не является доброй волей украинской политической элиты.

Об этом сообщает "112 Украина".

"Инициатива о создании Антикоррупционного суда, имеется в виду законопроект, это не добрая воля нашей политической элиты, это давление со стороны стратегических западных партнеров. Украина на грани дефолта, нужно внешнее финансирование. Но все учреждения, которые могут это сделать, имеется в виду предоставить финансирование, все привязывают это финансирование к созданию не просто Антикоррупционного суда, а независимого Антикоррупционного суда", - сказал он.

Ранее руководитель САП Назар Холодницкий спрогнозировал старт работы Антикоррупционного суда на декабрь 2018-январь 2019 года.

Как сообщала "Страна", законом устанавливается, что Высший антикоррупционный суд является постоянно действующим высшим специализированным судом в системе судоустройства Украины.