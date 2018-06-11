Из-за опасения того, что многие страны могут бойкотировать Евровидение-2019, если его будут проводить в Иерусалиме, израильские власти решили не останавливать свой выбор на этом городе.

В стране названы еще четыре города-претендента на проведение международного песенного конкурса. Об этом сообщает Times of Israel.

В правительстве решили, что все переговоры по поводу проведения Евровидения-2019 будет вести только израильский общественный вещатель, который организует конкурс. Поэтому на проведение Евровидения в Израиле приняты к рассмотрению четыре города: Иерусалим, Тель-Авив, Хайфа и Эйлат.

Европейский вещательный союз также заявил, что не будет выступать против Иерусалима, как места проведения Евровидения, но в то же время представители союза добавили, что песенный конкурс могут политизировать. Поэтому было решено выбрать еще и другие города, которые бы показали, что у Иерусалима нет преимущества.

"Наша цель - чтобы страны не бойкотировали место проведения конкурса", - говорится в заявлении представителей Израиля.

Напомним, право принимать Евровидение -2019 Израилю принесла певица Нетта Барзилай, которая победила в прошедшем месяц назад в Лиссабоне песенном конкурсе.

Ранее "Страна" писала о том, что победительница Евровидения Нетта Барзилай отказалась выступать в России из-за гей-парада.