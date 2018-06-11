Заместитель редактора интернет-газеты "Страна.ua" Светлана Крюкова рассказала подробности публикации нашим сайтом "списка Бабченко" с 47 фамилиями журналистов, после чего СБУ завела уголовное дело.

Об этом она сказала во время выступления на телеканале ATR.

"Список был опубликован не только на сайте Страна.ua. Просто у нас это произошло раньше. Более того, есть несколько вариантов списка, которые отличаются мелкими деталями, однако дело возбудили только против нас. Это первое.

Второе. Могу сказать, что источник, который дал нам эту информацию - это один из наших постоянных источников, услугами которого мы пользуемся и достоверность его информации подтверждалась по другим материалам в прошлом. Кто этот источник я называть не буду, поскольку имею на это право.

Третье. ряд людей, которые сидят в этой студии - успели поназаявлять очень многое. В частности, что информация фейковая, что она не совпадает, что Страна.ua сама написала этот список. В последствии СБУ официально подтвердила достоверность этого списка.

Четвертое. Должны ли были мы публиковать такую информацию, если она у нас есть? А тут вопрос, кто мы. Мы люди, которые сотрудничают с СБУ? Мы люди, которые принимают участие в инсценировках? Или мы журналисты? А значит должны публиковать информацию, которая представляет общественную значимость. Хочу подчеркнуть, что общественно значимой эту информацию сделали не мы, а первые лица страны, которые рассказали об этом списке. После чего были встречи с журналистами, которые сделали отдельные заявления, рассказав детали этого списк", - сказала Светлана Крюкова.

Напомним, что ранее "Страна" опубликовала "расстрельный список" из 47 журналистов и блогеров.

После этого СБУ возбудила дело в отношении "Страны" за разглашение данных досудебного следствия.