Алексей Цимбалюк, который выполнял роль "киллера" во время покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко, рассказал, что раскрыл свое участие в спецоперации ради личной безопасности.

Об этом он сказал в интервью ВВС.

"На брифинге в СБУ мой голос обнародовали без всякого искажения, и как только этот брифинг закончился, очень многие мои знакомые это заметили и мне об этом сообщили. Люди, которые знают меня близко, мой голос знают очень хорошо, узнать меня по голосу очень легко", - сказал Цимбалюк, поясняя, почему решил сообщить в Facebook, что это он выполнял роль "киллера" в спецоперации.

Цымбалюк добавил, что не видел смысла просить СБУ его засекретить, поскольку его знал подозреваемый в организации преступления Борис Герман, и о нем знает адвокат Германа.

"Если убийство оказывается фейковым, значит, сдал исполнитель. А если меня знает Герман, то знают и адвокаты, и дальше по цепочке. Поэтому скрываться смысла нет. Из соображений личной безопасности наоборот лучше определенный уровень публичности и огласки", - сказал Цымбалюк.

Он так же рассказал о мерах личной безопасности.

"Конечно, я переживаю, скажем так. Боюсь ли? Я не боюсь встречи с неотвратимым. Смерть - это логическое окончание жизни. Никому кроме Христа не удалось это преодолеть. Смерти я не боюсь. Но меры безопасности, конечно, надо принимать, потому что подгонять встречу со смертью не стоит... Я понимаю, что после этого могут захотеть убрать и меня", – добавил он.



Бывший боец ​​намекнул, что имеет защиту спецслужб: "Меня не бросили на произвол судьбы", - добавил Цымбалюк.

Напомним, что также он рассказал детали инсценировки убийства.

Как сообщала "Страна", адвокат Бориса Германа, подозреваемого по делу Аркадия Бабченко, намерен назвать человека из спецслужбы, который якобы помогал его подзащитному.