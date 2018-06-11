В нынешнем купальном сезоне 7 из 13 киевских муниципальных пляжей получили награду "Голубой флаг" - международный экологический сертификат, который выдается по решению независимого международного жюри.

Об этом сообщает "112 Украина".

В этом году 13 муниципальных пляжей, 17 зон отдыха, 25 пунктов безопасности обустроены на пляжах и 150 лайф-гардов будут следить за безопасностью и порядком. Семь пляжей претендовали на международный сертификат "Голубой флаг", и все семь их получили.

Первыми "Голубой флаг" получили пляжи "Детский", "Золотой", "Пуща-Водица", а несколько дней назад свои награды получили "Венеция", "Молодежный", "Галера" и "Радуга".

"Зоны отдыха и пляжи - разные вещи: на пляжах можно заходить в воду, а в зонах отдыха специалисты не рекомендуют. В Днепровском районе больше всего пляжей - 9, Оболонский и Деснянский район следующие в рейтинге, а в Дарницком, Святошинском, Подольском и Соломянском районах находятся зоны отдыха", - говорят эксперты.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве три пляжа внесли в список запрещенных для купания.

Также мы сообщали, что вКиеве официально открыли купальный сезон на 13 пляжах.