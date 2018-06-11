Глава САП Назар Холодницкий заявил, что Антикоррупционный суд может начать слушать первые дела в конце 2018 или начале 2019 гг.

Об этом сообщает "112 Украина".

"Создание Антикоррупционного суда замыкает весь процесс создания антикоррупционных органов, собственно замыкает процесс антикоррупционной реформы. Теперь уже надо ждать результата. Просто надо подождать, чтобы этот суд начал выносить приговоры, и надо дать возможность этому суду быть созданным, набрать судей и пусть они выносят приговоры... При лучших раскладах, при лучшем содействии этот суд начнет первые дела слушать в декабре этого года - январе следующего года", - сказал Холодницкий.

Напомним, что закон о Высшем антикоррупционном суде ждет подписи Порошенко.

Как сообщала "Страна", нардеп Найем заявил, что для реального создания Антикоррупционного суда нужен еще один закон.