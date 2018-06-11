Сегодня, 11 июня, в Берлине состоится встреча нормадской четверки. Пока только на уровне глав МИД, но и это уже прорыв: в последний раз они встречались более года назад. А президенты стран виделись в этом формате совсем давно - в октябре 2016-го.

"Страна" разбиралась в том, почему нормандские встречи снова оживают и о чем сегодня будут говорить в Берлине.

Нормандская пауза

Видимой причиной затухания нормандских встреч стало нежелание России обсуждать урегулирование на Донбассе без документально оформленных решений по их итогам. Под этим предлогом в свое время отказался от заседаний четверки Владимир Путин.

РФ традиционно настаивает на утверждении "формулы Штайнмайера". Это введение особого статуса Донбасса в день выборов на территории "ЛДНР". А после отчета ОБСЕ об их успешном их проведении особый статус закрепляется на постоянной основе.

Напомним, что сейчас закон об особом статусе Украиной принят, но не введен в действие.

Украину эта формула не устраивает. По мнению Киева, из Донбасса нужно сначала вывести незаконные воинские формирования - в частности, российские войска - передать Киеву неконтролируемый участок границы, а уж после этого проводить выборы.

В Москве на это отвечают, что такая последовательность противоречит Минским соглашениям. Где "вывод иностранных войск", "разоружение незаконных групп" и передача границы идут позже местных выборов, закрепления особого статуса, восстановления банковской системы и полной амнистии на неподконтрольных Киеву территориях.

Из-за такой рассогласованности позиций Россия решила на время оставить нормандский формат, который зашел в тупик. И оставила основной площадкой встречи Трехсторонней группы в Минске.

Одновременно с паузой по Нормандии возник новый формат встреч по Донбассу - между Куртом Волкером и Владиславом Сурковым. Эти беседы тоже зашли в тупик, но перед этим "родили" некоторый прогресс: Россия впервые согласилась обсуждать тему ввода миротворцев на Донбасс.

Именно миротворцы станут предметом обсуждений сегодня в Берлине. И, хотя у Киева и Москвы совершенно разные подходы к этой проблеме, в РФ на встречу - после консультаций с Меркель и Макроном - согласились.

Ситуация накануне встречи

Возрождение нормандского формата начали готовить где-то с мая. Сначала Петр Порошенко слетал в немецкий Аахен, где провел встречи с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном.

Провластные аналитики пытались подать этот факт как заседание "нормандской тройки" без Путина, с которым, мол, уже никто не хочет разговаривать. Однако буквально через неделю в Сочи прилетела канцлер Германии и обсудила с российским президентом будущую встречу (а заодно и более важный для себя вопрос - Северный поток-2).

Чуть позже в Россию прилетел французский президент, стороны обговорили урегулирование в Украине. А в Киев тем временем прибыл автор "формулы Штайнмайера" - сам Франк-Вальтер Штайнмайер, который сейчас работает президентом Германии.

Он заявил, что нормандский формат будет активизирован, а Украину пожурил за коррупцию и "агрессивный национализм". Также Штайнмайер признал, что по вопросу миротворцев "мы не сильно продвинулись в нахождении консенсуса".

И Германия, и Франция во время всех этих встреч заявляли о необходимости придерживаться Минских соглашений.

С интересным заявлением в начале июня выступил французский МИД. Это произошло через несколько дней после теплой беседы президентов РФ и Франции на полях экономического форума в Санкт-Петербурге.

Париж заявил, что "предстоящие месяцы будут играть решающее значение для урегулирования украинского кризиса". А Франция и Германия выступят с предложениями, в которых упомянута "локальная автономия" для Донбасса.

Впрочем, воспримут ли эту автономию в Киеве - большой вопрос. На днях, будто подгадывая к нормандской встрече, со своими предложениями выступил глава МВД Арсен Аваков - в последнее время все чаще делающий глобальные заявления по Донбассу.

Он предложил "после победы" массово проверять жителей "ЛДНР" на коллаборационизм, для чего - временно лишать украинского паспорта и гражданских прав. Также он заявил о вероятности судов Линча после входа Украины на неподконтрольную территорию.

В материале "Страны" "Презумпция виновности и опыт французских репрессий. Что Аваков предлагает для Донбасса" говорится, что подобные высказывания в целом направлены больше на срыв договоренностей с РФ, чем на их достижение. Ведь Москва в обозримом будущем на предложения Авакова не согласится - о чем глава МВД не может не знать.

Но тему министр, что называется, освежил вовремя, четко обозначив пожелания украинских "ястребов" накануне нормандской встречи.

За два дня до нее Порошенко и Путин поговорили по телефону. В России утверждают, что позвонил украинский президент.

По версии Киева, разговор шел об освобождении политзаключенных. Москва же говорила, что, помимо этого вопроса, касались также тем нормандской встречи и выполнения минских соглашений. По логике вещей, этот вопрос действительно обсуждался - лидеры двух стран просто не могли его обойти в преддверии событий 11 июня. Получилось ли о чем-то договориться заранее - покажет сегодняшняя встреча.

О чем будут говорить сегодня

За день до встречи в Москве раскрыли свои позиции по поводу нормандской встречи в Берлине. Российская сторона потребует документально зафиксировать "формулу Штайнмайера" и отвода тяжелой техники в Луганской области.

Из российского заявления следует, что она пока согласна лишь на один вариант размещения миротворцев - свой собственный, который ждет своего часа в Совбезе ООН. Он предусматривает размещение миротворцев на линии разграничения, что не устраивает Киев и США, которые говорят об их введении на всю неподконтрольную территорию.

"Российская сторона намерена потребовать безотлагательно восстановить статус-кво, сложившийся в н.п. Золотое и Петровское после осуществления там в 2016 году разведения сил и средств сторон, и завершить данный процесс в Станице Луганской. После отвода тяжелой техники и вооружений это станет важным шагом в направлении достижения устойчивого режима прекращения огня в соответствии с положениями Минских соглашений", - говорится в опубликованном комментарии МИД Российской Федерации.

Отмечается, что Москва также поднимет вопрос "о необходимости фиксации достигнутой еще на саммите в "нормандском формате" в Париже 2 октября 2015 года и подтвержденной лидерами "нормандской четверки" в Берлине 19 октября 2016 года договоренности о порядке вступления в силу закона об особом статусе Донбасса, более известной как "формула Штайнмайера".

"Что касается ооновского присутствия на Донбассе, то, как известно, в сентябре 2017 года Россия внесла в СБ ООН проект соответствующей резолюции. Однако мы до сих пор не получили письменных поправок по этому документу", - говорится в комментарии.

"Вместо этого наши европейские и американские партнеры продвигают идеи силовой операции "по принуждению к миру", установлению в регионе - до проведения там местных выборов - международной военно-гражданской администрации. Такие предложения, идущие вразрез с Минскими соглашениями, отвергаются Донецком и Луганском", - заявляет МИД РФ.

В комментарии говорится, что "любые форматы международного содействия урегулированию внутриукраинского кризиса, в том числе по линии ООН, должны опираться на согласие самих сторон конфликта - Киева и Донбасса".

В украинском МИД официально переговоры ни на днях, ни сегодня еще не комментировали. Однако Павел Климкин написал сегодня несколько твитов на донбасскую тематику.

"Все СМИ говорят о Сингапуре, а у нас своя задача: реальная безопасность под контролем ОБСЕ и миротворцев, освобождение наших детей и реальные выборы, организуемые Украиной и международным сообществом - это путь к миру", - написал Климкин.

Встреча начнется на вилле "Борзиг" в 18:30 по берлинскому времени. В ней впервые примут участие два новых министра - французский Жан-Ив Ле Дриан и немецкий Хайко Маас (который, к слову, недавно был в Киеве с практически ночным визитом).

"Страна" будет следить за этими важными переговорами.