После итоговой пресс-конференции саммита G7, на которой канадский лидер Джастин Трюдо раскритиковал новую торговую политику США, директор Белого дома по торговой политике Питер Наварро в эфире канала Fox News сделал острое заявление, пишет "Европейская правда".

"В аду есть особое место для тех иностранных лидеров, которые выбирают путь дипломатических измен в отношении президента Трампа, а потом пытаются воткнуть ему нож в спину, когда президент уходит. И это именно то, что сделал вероломный Джастин Трюдо на своей шутовской пресс-конференции. Слабый, нечестный Джастин Трюдо", - прокомментировал этот конфликт представитель Белого дома, отметив, что его заявление основывается на "сигналах, поступающих с борта №1".

Наварро также намекнул, что Канада почувствует последствия этого конфликта.

"Хочу сказать моим канадским друзьям, что это был один из худших политических просчетов канадского лидера в современной канадской истории", - подчеркнул он.

Напомним, после завершения саммита стран Большой семерки (G7) в Канаде было принято итоговое коммюнике, которое отказалась подписать американская сторона. Дональд Трамп в своем Twitter пояснил это решение несогласием с позицией канадского премьера Трюдо.

Ранее "Страна" писала о том, что после саммита G7 в Канаде Трамп сразу отправился в Сингапур на встречу с Ким Чен Ыном.