"Некролог девальвировали". Лидер группы "Ленинград" прокомментировал "убийство" Бабченко
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, который ранее заявил о разводе, прокомментировал дело Аркадия Бабченко.
Об этом он рассказал в интервью Esquire.
- Ты следил за историей с журналистом Бабченко, которого убили, а через сутки он "воскрес"?, - спросили лидера группы "Ленинград".
- Мельком.
- Что ты об этом думаешь?
- Думаю, мы наблюдали чудо.
- То есть теперь их двое: Иисус и он?
- Да.
- Я человек циничный, но есть же какие-то границы. Теперь каждый раз, когда кого-то убьют, мы будем говорить: "Давайте подождем еще пару дней, может, оживет". Последние ориентиры теряются. Как у Ги Дебора в "Обществе спектакля".
- Я бы сказал, что это не общество спектакля, а общество сериала. А в том, что эта история девальвировала некролог, я не вижу ничего плохого.
- Даже не некролог, а любой факт девальвируется, по умолчанию подвергается сомнению.
- Факт девальвировался давным-давно. Тем более, что все факты мы черпаем из медиа-пространства. Что есть факт? Карикатура? Фотошоп? Невозможно отделить одно от другого. Жизнь протекает в телефоне, в мутной медиа-воде, и нет никаких ориентиров.
- Меня лайкают - значит, я существую?
- Нет, не так. Я комментирую - значит, я существую, - ответил Шнуров.
Напомним, что ранее "киллер" Аркадия Бабченко Алексей Цимбалюк рассказал детали инсценировки убийства российского журналиста.
Как сообщала "Страна", Аркадий Бабченко рассказал, почему его не оказалось в расстрельном "списке 47".