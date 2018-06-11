Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, который ранее заявил о разводе, прокомментировал дело Аркадия Бабченко.

Об этом он рассказал в интервью Esquire.

- Ты следил за историей с журналистом Бабченко, которого убили, а через сутки он "воскрес"?, - спросили лидера группы "Ленинград".

- Мельком.

- Что ты об этом думаешь?

- Думаю, мы наблюдали чудо.

- То есть теперь их двое: Иисус и он?

- Да.

- Я человек циничный, но есть же какие-то границы. Теперь каждый раз, когда кого-то убьют, мы будем говорить: "Давайте подождем еще пару дней, может, оживет". Последние ориентиры теряются. Как у Ги Дебора в "Обществе спектакля".

- Я бы сказал, что это не общество спектакля, а общество сериала. А в том, что эта история девальвировала некролог, я не вижу ничего плохого.

- Даже не некролог, а любой факт девальвируется, по умолчанию подвергается сомнению.

- Факт девальвировался давным-давно. Тем более, что все факты мы черпаем из медиа-пространства. Что есть факт? Карикатура? Фотошоп? Невозможно отделить одно от другого. Жизнь протекает в телефоне, в мутной медиа-воде, и нет никаких ориентиров.

- Меня лайкают - значит, я существую?

- Нет, не так. Я комментирую - значит, я существую, - ответил Шнуров.

Напомним, что ранее "киллер" Аркадия Бабченко Алексей Цимбалюк рассказал детали инсценировки убийства российского журналиста.

Как сообщала "Страна", Аркадий Бабченко рассказал, почему его не оказалось в расстрельном "списке 47".