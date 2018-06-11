Вечером 11 июня, министры иностранных дел Нормандского формата встретятся на вилле МИД Германии в пригороде Берлина, чтобы обсудить ситуацию на Донбассе.

Об этом сообщает "Укринформ".

Это будет первая такая встреча с февраля 2017 года. На ней будут присутствовать глава МИД Украины Павел Климкин, глава МИД ФРГ Хайко Маас, глава МИД Франции - Жан-Ив ле Дриан и министр иностранных дел России - Сергей Лавров.

На повестке дня - ситуация с выполнением Минских соглашений и обсуждение перспектив размещения на Донбассе миротворцев ООН.

"Нам приходится пробивать толстую доску, интересы и позиции Украины и России далеки друг от друга во многих областях", - заявил накануне глава МИД Германии.

В мае он побывал в России, где встречался с Лавровым, а 31 мая - 1 июня посетил Украину.

Напомним, что Россия потребует документально зафиксировать "формулу Штайнмайера" по Донбассу.

Как сообщала "Страна", президент Украины Петр Порошенко заявил, что, по его мнению, никакого минского формата переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе "не существует".