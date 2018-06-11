Из-за того, что у Дональда Трампа есть привычка рвать официальные документы, после того, как он с ними закончил работу, в Белом доме даже работал целый отдел, который занимался склеиванием кусочков скотчем, ведь по закону документы должны сдаваться в архив.

Об этом пишет Politico со ссылкой на бывших работников канцелярии.

Как рассказал Соломон Ларти, который вместе с коллегами занимался склейкой документов, для этого используют клейкую ленту и иногда куски бумаги были настолько мелкими, что напоминали конфетти, а иногда были разорваны пополам.

В первые месяцы после того, как Трамп стал президентом, над склейкой работал целый отдел.

Пока никому не удается уговорить Трампа отказаться от этой привычки.

Напомним, что Дональд Трамп раскритиковал премьер-министр Канады Джастина Трюдо и страны ЕС после встречи Большой семерки в Канаде.

Как сообщала "Страна", Трамп обвинил Обаму в аннексии Крыма, а возвращение России в G8 назвал "лучшим вариантом для всех".