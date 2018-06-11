Американский волонтер показала "прелести" украинского плацкарта
Волонтер "Корпуса мира" Кети Джонс проехала в украинском плацкарте от Киева до Черновцов и поделилась впечатлениями в видеоблоге.
Запись обнародовала "Радио Свобода" в Украине.
"Это вагон третьего класса (плацкарт). Тут как в купе, но без стен и очень жарко. И как будто пахнет ногами. Но все не так плохо", - рассказала американка, которая выбрала для поездки верхнюю полку.
Она советует сразу же застилать постель, как только окажешься в поезде, поскольку, когда соберутся другие пассажиры и будут сидеть на нижней полке - сделать это будет сложнее.
Американка показала туалет в поездах, где "прохладно, но мешает запах".
Она отметила, что поездка была бы намного приятней, если бы включили кондиционер, поскольку в вагоне очень жарко.
Напомним, что в "Укрзализныце" хотят повысить стоимость проезда в купе и СВ до рыночного уровня.
Как сообщала "Страна", соцсети шокировало фото вагона украинского поезда с пеньком-подпоркой.