Волонтер "Корпуса мира" Кети Джонс проехала в украинском плацкарте от Киева до Черновцов и поделилась впечатлениями в видеоблоге.

Запись обнародовала "Радио Свобода" в Украине.

"Это вагон третьего класса (плацкарт). Тут как в купе, но без стен и очень жарко. И как будто пахнет ногами. Но все не так плохо", - рассказала американка, которая выбрала для поездки верхнюю полку.

Она советует сразу же застилать постель, как только окажешься в поезде, поскольку, когда соберутся другие пассажиры и будут сидеть на нижней полке - сделать это будет сложнее.

Американка показала туалет в поездах, где "прохладно, но мешает запах".

Она отметила, что поездка была бы намного приятней, если бы включили кондиционер, поскольку в вагоне очень жарко.

Напомним, что в "Укрзализныце" хотят повысить стоимость проезда в купе и СВ до рыночного уровня.

Как сообщала "Страна", соцсети шокировало фото вагона украинского поезда с пеньком-подпоркой.