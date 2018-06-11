"Киллер" Аркадия Бабченко Алексей Цимбалюк рассказал детали инсценировки убийства российского журналиста.

Об этом пишет ВВС.

"Нужно было сделать все, чтобы полицейские не нашли меня в первый же день. Иначе все сразу рассыпалось бы", - сказал Алексей Цымбалюк, который на следующий день после "убийства" должен был встретиться с посредником Борисом Германом для получения второй части денег.

Цымбалюк уточнил, что его не привлекали к планированию спецоперации. Все готовила СБУ.

Говоря о 29 мая, когда сообщили об "убийстве" Аркадия Бабченко, Цымбалюк отметил, что особо рассказывать нечего.

"Поел супчика, вызвал такси и поехал убивать Бабченко. Я подъехал не на сам адрес, а остановился метров за 200, в соседнем дворе. После того, как получил сигнал , зашел в подъезд и поднялся на нужный этаж ", - сказал "киллер".

Аркадий Бабченко не ходил в магазин, поскольку его долго гримировали.

"Когда я поднялся в его квартиру, он уже лежал загримированный. Рядом с ним просто положили бутылки, чтобы имитировать, что поход в магазин состоялся. Аркадий лежал в луже крови, у него стояли бутылки с водой - все было так, как впоследствии все увидели на фото. Все было готово к приезду скорой и ко всему остальному. Я сказал: "Доброго здоровья". Аркадий попросил, чтобы я его не смешил", - рассказал Цымбалюк.

В квартире в это время была жена, которая по легенде, находилась в душе, когда произошло убийство.

От идеи имитировать звук выстрела отказались, поскольку пистолет с глушителем все равно бы никто не услышал.

В подъезде Цымбалюка видел один человек.

"Относительно фоторобота, был свидетель, который сидел там, когда я заходил в подъезд и выходил оттуда. Он на меня посмотрел, но слава Богу, не очень внимательно, и все, что он запомнил - это мою бороду, потому что одежду он описал неправильно", - рассказал "киллер".

Напомним, что ранее Аркадий Бабченко рассказал, почему его не оказалось в расстрельном "списке 47".

Как сообщала "Страна", адвокат Бориса Германа, подозреваемого по делу Аркадия Бабченко, намерен назвать человека из спецслужбы, который якобы помогал его подзащитному.