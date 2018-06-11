Стало известно, о чем шла речь в письме Ким Чен Ына Дональду Трампу, которое в США привезла делегация из Северной Кореи.

Об этом пишет газета "Чунан Ильбо" со ссылкой на источник.

Лидер КНДР предложил президенту США провести второй раунд саммита США - Северная Корея в Пхеньяне в июле.

Напомним, что письмо 1 июня передал ДональдуТрампу заместитель председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль.

Как сообщала "Страна", Дональд Трамп прибыл в Сингапур для встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Первый в истории американо-северокорейский саммит пройдет, как ожидается, 12 июня в Сингапуре. На нем главы двух государств должны будут обсудить перспективы денуклеаризации Корейского полуострова.