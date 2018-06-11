Ким Чен Ын предложил Трампу встретиться в Пхеньяне - СМИ
Стало известно, о чем шла речь в письме Ким Чен Ына Дональду Трампу, которое в США привезла делегация из Северной Кореи.
Об этом пишет газета "Чунан Ильбо" со ссылкой на источник.
Лидер КНДР предложил президенту США провести второй раунд саммита США - Северная Корея в Пхеньяне в июле.
Напомним, что письмо 1 июня передал ДональдуТрампу заместитель председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль.
Как сообщала "Страна", Дональд Трамп прибыл в Сингапур для встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Первый в истории американо-северокорейский саммит пройдет, как ожидается, 12 июня в Сингапуре. На нем главы двух государств должны будут обсудить перспективы денуклеаризации Корейского полуострова.
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