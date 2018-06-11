В воскресенье, 10 июня, народного депутата от Радикальной партии Юрия Чижмаря, который был на борту легкомоторного самолета, потерпевшего крушение в Польше, выписали из больницы.

Об этом сообщает Mukachevo.net.

Здоровью других людей, которые были на борту, также ничего не угрожает. Сам нардеп на своей странице в Facebook раскритиковал консула и своих критиков.

"Здесь консул Павлюк распинается как ему отказали во встрече пострадавшие авиакатастрофы. Прокомментирую ... Вчера кто-то из консульства в больнице искал депутата. Но перепутал его с другим травмированным членом экипажа. Когда обнаружил ошибку, то любезность сменилась на черствость и он просто ушел на глазах у изумленного и униженного украинца. А когда придя в себя вернулся немного сгладить ситуацию, то Володя послал его к черту (правда немного в другую сторону). А сегодня наши дипломаты просили польскую полицию изъять у него паспорт, права, лицензию и другие документы. Наверное, обиделись и хотели немного научить уму. Хорошо, что поляки спросили, для чего человека в чужой стране оставлять без документов?" - заявил Чижмарь.

Фото: facebook.com/drttionov

Напомним, что в Польше потерпел крушение легкомоторный самолет, который заходил на посадку в аэропорту Жешува. В авиакатастрофе пострадал депутат Верховной Рады Украины от Радикальной партии Олега Ляшко – Юрий Чижмарь.

Как сообщала "Страна", в аварии украинского самолета в польском Жешуве в субботу пострадали три человека.