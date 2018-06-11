Дональд Трамп вновь раскритиковал премьер-министр Канады Джастина Трюдо и страны ЕС после встречи Большой семерки в Канаде.

Президент США написал в Twitter, что честную, но не обоюдную торговлю можно назвать торговлей глупцов.

"По данным Канады, она получает $100 млрд от торговли с США (думаю, они хвастались и попались). Минимум - это $17 млрд. Налог на молочные продукты для нас 270%",- напомнил Трамп.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Он также вновь напомнил о торговом дефиците США в $800 млрд и подчеркнул, что США оплачивают почти все расходы по обороне для членов НАТО, испытывая финансовые потери. И что Европа могла бы платить за свою оборону намного больше.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Как сообщала "Страна", после завершения саммита стран Большой семерки (G7) в Канаде было принято итоговое коммюнике, которое отказались подписать США. Дональд Трамп в своем Twitter пояснил это решение несогласием с позицией канадского премьера Трюдо.