В понедельник, 11 июня, истребитель ВВС США F-15 упал в океан в 80 км к югу от города Наха - на Окинаве в Японии.

Об этом сообщает ТАСС.

Самолет вылетел с базы ВВС США Кадена для рутинных тренировок. На Окинаве сосредоточено более 70% американских военных объектов в Японии.

Пилот катапультировался, его обнаружили спасатели вооруженных сил Японии. По данным местных СМИ, у него сломана нога, имеются серьезные ушибы.

Министерство обороны Японии потребовало от американского командования принять меры по предотвращению дальнейших инцидентов. Оно требует неукоснительного соблюдения норм безопасности.

Напомним, что ранее США приостановили эксплуатацию бомбардировщиков B-1B Lancer из-за проблем с креслом катапульты.

Как сообщала "Страна", истребители ВВС Венгрии подняли по тревоге из-за украинского самолета.