Синоптики обещают жаркий день, местами с грозой
В понедельник, 11 июня, синоптики обещают дожди с грозами в западных областях. Днем от +22 до +29.
Об этом сообщает прогноз Укргидрометцентра.
На западе днем +22...+29. Грозы.
На севере днем +22…+29. В Житомирской области - дождь.
В центре днем воздух прогреется до+23…+29. В Винницкой области возможен дождь.
На востоке днем +22…+26.
На юге днем +25…+28.
В Киеве 11 июня дневная температура составит +25…+27. Без осадков.
Фото: meteo.gov.ua
Напомним, что спасатели предупредили, что сильные ливни на Закарпатье могут вызвать селевые потоки.
Как сообщала "Страна", с понедельника 11 июня Украину накроет циклон с грозовыми дождями. Погодная карта .
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