Ночью 10 июня небольшой самолет из Украины нелегально пересек воздушное пространство Венгрии, заставив привести венгерские воздушные силы в боевую готовность. Украинские пограничники проводят оперативные мероприятия по установлению самолета-нарушителя.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

По словам спикера Государственной пограничной службы Украины Олега Слободяна, вероятно, это был самолет или дельтаплан контрабандистов.

"Мы подтверждаем, что контрабандисты в последнее время усилили использования малой авиации из-за того, что мы усилили охрану госграницы. Такие факты действительно имеют место", - подчеркнул Слободян.

Слободян рассказал, как венгерские пограничники "засекли" летающий объект на радарах.

"Это была малая летающая цель. Возможно, это был самолет, а возможно - дельтаплан. Сказать трудно", - заявил Слободян.

По его словам, из-за нарушения границы украинским самолетом в Венгрии действительно объявили военную тревогу и привели самолеты в повышенную боевую готовность.

"Они привели самолеты в повышенную боевую готовность, но в небо самолеты не поднимали. Не мы объявляли тревогу, думаю что ее уже отменили", - добавил Слободян.

Спикер отметил, что по факту пересечения венгерской границы с территории Украины не было возбуждено уголовное производство.

"Поэтому сейчас венгерские и украинские пограничники проводятся оперативные мероприятия, поисковые действия. Правоохранители пытаются установить, что это был за летательный аппарат и с какой целью нарушена граница. Уголовное производство не возбуждено, так как нет подтвержденного факта, нет задержанного летательного аппарата", - добавил Слободян.

Как сообщала "Страна", ранее военный патруль обнаружил беспилотник над воинской частью в Харьковской области.

Также "Страна" писала, что в Черновицкой области задержали пилота, который хотел вылететь из Украины на дельтаплане.