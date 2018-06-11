Министр иностранных дел Украины Павел Климкин возмущен участием футбольной сборной "Закарпатье" в Чемпионате мира среди непризнанных и частично признанных стран, автономий и этнических команд. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я очень люблю футбол, но меня совсем не радуют спортивные "успехи" команды из Закарпатья. Считаю, что правоохранительные органы должны встретить команду с "дружественным" приемом на родине и спросить, откуда у них финансирование, чьей поддержкой пользуются игроки и вообще поставить еще много вопросов", - написал украинский дипломат.

Фото: facebook.com/pavloklimkin.ua

Напомним, необычный турнир среди непризнанных государств и территорий завершился в Лондоне. Этот турнир не признают ни ФИФА, ни УЕФА.

Победу в финале турнира одержала команда Закарпатской области Украины, обыгравшая Северный Кипр в серии пенальти - 0:0 (3-2). Всего в турнире приняли участие 16 команд, которые не являются членами ФИФА.

Соревнования проводятся организацией Конфедерация независимых футбольных ассоциаций (ConIFA), которая была образована в 2013 году вместо NF-Board.

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