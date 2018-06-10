Сборная Бразилии разгромила австрийцев в последнем товарищеском матче перед чемпионатом мира, который состоится в России с 14 июня по 15 июля.

Об этом сообщает sportrbc.ru.

Матч между Бразилией и Австрией закончился со счетом 3:0 в пользу пятикратных чемпионов мира. В последних десяти матчах бразильцы только трижды сыграли вничью (с Колумбией, Боливией и Англии), в остальных играх они победили.

Счет на 36-й минуте открыл нападающий "Манчестер Сити" Габриэл Жезус. Бразильцы разыграли угловой, после которого мяч достался Жезусу, и тот пробил под штангу.

Неймар удвоил преимущество гостей после перерыва. Виллиан забросил на него мяч в штрафную, форвард обыграл противника на замахе и пробил мимо Хайнца Линднера.

Окончательный счет в матче установил Коутиньо, который отличился на 69-й минуте. Полузащитник "Барселоны" реализовал выход один на один после паса Роберто Фирмино.

Свой первый матч на чемпионате мира сборная Бразилии проведет 17 июня. Соперником команды Тите станет сборная Швейцарии. Также в группе с бразильцами сыграют костариканцы и сербы.

Фото: twitter.com/cbf_futebol

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