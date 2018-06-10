Бразильский полузащитник донецкого "Шахтера" 25-летний Бернард покинул донецкий клуб.

Об изменениях в составе "горняков" рассказал генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин в интервью официальному сайту чемпионов Украины.

"Бернард, как и Факундо Феррейра, завершил выступления в "Шахтере". Мы благодарим обоих за вклад в развитие клуба. Прошлый сезон они провели на высочайшем уровне, помогли нам победить в чемпионате и Кубке", - отметил Палкин.

Факундо стал лучшим бомбардиром чемпионата, за все время в команде в 115 матчах забил за "Шахтер" 59 голов и по этому показателю вошел в топ-15 лучших бомбардиров.

"Оба футболиста оставили заметный след в истории клуба. Уверен, у болельщиков самые приятные воспоминания об их игре. Жаль расставаться, но жизнь продолжается, и на место Бернарда, Феррейры, Фреда придут новые футболисты – сильные, амбициозные, которые будут соответствовать уровню "Шахтера", - добавил гендиректор "Шахтера".

Фото: Footboom.com

Также стало известно, что контракт Дарио Срны с клубом заканчивается 30 июня. В ближайшее время появится официальная информация о его дальнейшей карьере.

Как сообщала "Страна", Бернард подписал контракт с турецким клубом Домагоя Виды.

Ранее бразилец Бернард сам объяснил, почему он уходит из "Шахтёра".