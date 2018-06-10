В администрацию президента Украины поступил закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде", который был инициирован главой государства и поддержан 315 депутатами Верховной Рады 7 июня.

Об этом говорится на официальном сайте главы государства.

Также известно, что в настоящее время документ готовится к подписанию президентом.

Законом предусмотрено, что по инициативе не менее трех членов Общественного совета международных экспертов он вместе с Высшей квалификационной комиссией судей рассматривает вопрос соответствия кандидата на должность судьи антикоррупционного суда.

Напомним, законом устанавливается, что Высший антикоррупционный суд является постоянно действующим высшим специализированным судом в системе судоустройства Украины.

Ключевой претензией международных партнеров и общественных организаций к законопроекту было ограничение роли международных экспертов в рекомендательной функции в процессе отбора и назначения судей.

По мнению международных партнеров, включая Международный валютный фонд, полноценная роль международных экспертов в назначении судей является залогом независимости этого суда и его способности эффективно выполнять свои функции.

Как сообщала "Страна", спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о Высшем антикоррупционном суде 9 июня.