Министерство здравоохранения Украины призвало медиков воздержаться от участия в политических мероприятиях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"К сотрудникам Минздрава Украины начали поступать многочисленные сообщения от врачей, которые призывают к участию в якобы профессиональных собраниях под срочными предлогами. МОЗ Украины призывает всех медиков воздержаться от участия в таких мероприятиях, так как это может привести к использованию врачей в политических целях. Просим всех коллег сосредоточиться на предоставлении качественной медицинской помощи пациентам по утвержденному графику работы и участия в профессиональных событиях", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что о каких-либо совещания, конференциях и других мероприятиях, которые проводит МОЗ Украины, сообщается через официальные обращения должностных лиц, сайт и официальные каналы в социальных сетях.

"Давление на медицинских работников с целью их принудительного участия в политических событиях является незаконным и предусматривает административную и уголовную ответственность", - резюмировали в Минздраве.

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