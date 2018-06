Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, который вместе с командой завоевал первый в истории Кубок Стэнли, отметил победу с невиданным для американской столицы размахом.

После очередного глотка спиртного из трофея, самый полезный игрок плей-офф, внезапно бросился в один из фонтанов парка фешенебельного Джорджтауна в центре американской столицы.

Сняв рубашку и попытавшись поплыть, Овечкин несколько раз отжался, после чего попал в объятия партнеров по команде и болельщиков.

"О, мой Бог, Алекс Овечкин сделал подход к кегу Кубка Стэнли посреди Джорджтауна после нашей первой победы в Национальной игре и закончил полуголым заплывом в фонтане. Я никогда не думала, что увижу такое, но для этого стоило ждать все 44 года", пишет Рэйчел Рейнольдс у себя в Твиттер.

Oh my god Alex Ovechkin was doing keg stands out of the Stanley Cup in the middle of Georgetown after throwing out the first pitch at a Nationals game and then ended up swimming half-naked in a fountain and I never thought i’d say this but this was all worth the 44-year wait pic.twitter.com/WZ5Bfh2aEM