Правительство Германии намерено основательно пересмотреть политику предоставления убежища мигрантам. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По словам министра внутренних дел ФРГ Хорста Зеегофера, план будет содержать 63 пункта.

Центральным пунктом станет создание так называемых "центров размещения лиц, ищущих убежища".

Мигранты должны находиться в этих центрах от времени прибытия до окончательного решения по их заявлению на получение убежища.

Также новый план предусматривает меры для скорейшего выдворения из страны тех просителей убежища, которые совершают преступления или представляют угрозу.

Как сообщала "Страна", в прошлом году преодоление кризиса беженцев стоило федеральному правительству 21 миллиард евро.

Напомним также, что правительство Германии планирует выплачивать дополнительную премию беженцам, которые добровольно вернутся на родину и откажутся от поиска убежища в ФРГ.